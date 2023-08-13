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بحركة مستفزة.. نجم النصر "يسخر" من سالم الدوسري عقب نهائي كأس الملك سلمان للأندية (فيديو)

الرياضة

بحركة مستفزة.. نجم النصر
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أشعل جناح النصر السعودي، البرازيلي تاليسكا، الأجواء عقب تتويج فريقه بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب الهلال، وذلك باحتفاله بطريقة "مستفزة" لنجم الأخير، سالم الدوسري.

وتغلب النصر في المباراة النهائية أمس السبت على غريمه التقليدي الهلال بنتيجة 2-1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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واحتفل لاعبو النصر وعلى رأسهم تاليسكا، بشكل صاخب في الملعب عقب نهاية المباراة، بعد حسم الديربي وحصد اللقب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتاليسكا وهو يغرز علم فريقه النصر في أرضية الملعب، ويقوم بالسخرية من احتفال "الخلط"، الذي اشتهر به نجم الهلال، الدولي السعودي الدوسري.

يشار أن هذا اللقب هو الأول للنصر في تاريخ مشاركاته في البطولة العربية بمختلف مسمياتها.

المصدر: RT

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