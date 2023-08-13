بحركة مستفزة.. نجم النصر "يسخر" من سالم الدوسري عقب نهائي كأس الملك سلمان للأندية (فيديو)
أشعل جناح النصر السعودي، البرازيلي تاليسكا، الأجواء عقب تتويج فريقه بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية على حساب الهلال، وذلك باحتفاله بطريقة "مستفزة" لنجم الأخير، سالم الدوسري.
وتغلب النصر في المباراة النهائية أمس السبت على غريمه التقليدي الهلال بنتيجة 2-1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.
واحتفل لاعبو النصر وعلى رأسهم تاليسكا، بشكل صاخب في الملعب عقب نهاية المباراة، بعد حسم الديربي وحصد اللقب.
يغرس .. يخلط .. يسخر .. ويعطي طراقات لابو بصلة !— صالح الفهيد (@salehalfahid) August 12, 2023
بس والله بدّع تاليسكا بتقليد سالم الدوسري 😂#ركزت_تاليسكا_توجعpic.twitter.com/yHf20BbL6B
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لتاليسكا وهو يغرز علم فريقه النصر في أرضية الملعب، ويقوم بالسخرية من احتفال "الخلط"، الذي اشتهر به نجم الهلال، الدولي السعودي الدوسري.
تاليسكا يغرس ويخلط يقلد سالم الدوسري😂 #ركزت_تاليسكا_توجعpic.twitter.com/GeVrsFrh9J— عمر بالبيد - الأولى (@2020o) August 12, 2023
يشار أن هذا اللقب هو الأول للنصر في تاريخ مشاركاته في البطولة العربية بمختلف مسمياتها.
المصدر: RT