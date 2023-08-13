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ضربة موجعة جديدة.. ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة مدافعة ميليتاو

الرياضة

ضربة موجعة جديدة.. ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة مدافعة ميليتاو
AP
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تعرض ريال مدريد لضربة ثانية في مستهل الموسم الجديد بعد إصابة مدافعه إيدر ميليتاو بتمزق في الرباط الصليبي، وذلك خلال الفوز أمس السبت على أتلتيك بلباو 2-0 في الدوري المحلي.

وقال الريال في بيان اليوم الأحد "بعد الفحوص التي أجريت على لاعبنا إيدر ميليتاو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى"، مضيفا أنه سيخضع لعملية جراحية "في الأيام القليلة المقبلة".

وسبق للريال أن خسر جهود حارسه البلجيكي تيبو كورتوا عشية انطلاق الموسم الجديد لإصابته أيضا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

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وخلافا لكورتوا الذي أصيب خلال التدريبات، تعرض ميليتاو للإصابة أمس السبت في المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري المحلي خلال محاولته اعتراض كرة وسقط فورا على الأرض.

وخرج البرازيلي من الملعب بمساعدة الطاقم الطبي، تاركا مكانه للألماني أنتونيو روديغر.

وقال المدرب الإيطالي لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "نحن قلقون ولا نستبعد أي شيء".

ومن المتوقع أن يغيب البرازيلي البالغ 25 عاما لأشهر عدة عن الملاعب، على غرار زميله الحارس كورتوا، وسط احتمال أن يكون الموسم قد انتهى بالنسبة لهما.

المصدر: وكالات

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