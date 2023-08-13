ماني "يستفز" صلاح بعد تتويجه مع النصر بكأس الملك سلمان للأندية (فيديو)

رد ساديو ماني، بشكل ساخر عند سؤاله عن زميله السابق في نادي ليفربول، المصري محمد صلاح، وذلك خلال احتفال السنغالي بتتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية مع فريقه الجديد نادي النصر.

وشارك ماني أساسيا في لقاء النصر ضد الهلال أمس السبت، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، وعقب نهاية المباراة بفوز فريقه 2-1 وتتويجه باللقب الغالي، وجه أحد المشجعين في الملعب، سؤالا لماني مكتفيا بذكر اسم محمد صلاح، ليرد السنغالي ساخرا: "لم يتوج بكأس أمم إفريقيا، أما السنغال فتمتلك كأس إفريقيا"، وغادر بعدها ضاحكا.

أحد المشجعين مع ساديو ماني عن محمد صلاح:



” محمد صلاح ليس لديه لقب أفريقي (يضحك) “👀🇪🇬



- @OLYAN15Kpic.twitter.com/qfOkghDK6y — EPL World (@EPLworld) August 12, 2023

ردة فعل ماني بعد السؤال عن صلاح



" لا يملك كأس افريقيا .. السنغال تملك كأس افريقيا " pic.twitter.com/jU88PgTVJF — زيدان نجد (@Zidane__Najd) August 13, 2023

وكان ماني قد حرم صلاح من التتويج بكأس أمم إفريقيا عندما قاد بلاده للفوز باللقب القاري على حساب مصر في 2019.

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وكانت علاقة ماني وصلاح "متشنجة" خلال تزاملهما في ليفربول بين العامين 2017 و2021، حيث ظهرا في خلاف في أكثر من موقف، وكانت أشهر لقطة بينهما عندما تنازعا على تسديد ركلة جزاء في إحدى المباريات.

المصدر: RT