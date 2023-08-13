رابطة الدوري الإسباني تتقدم بشكوى ضد سان جيرمان لدى المفوضية الأوروبية

تقدمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بشكوى إلى المفوضية الأوروبية بخصوص "آليات التمويل" التي يستخدمها نادي باريس سان جيرمان المملوك لشركة قطرية.

وقالت رابطة الدوري الإسباني في بيان، إنها تتحرك بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الجديدة الخاصة بالإعانات الأجنبية.

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وذكرت أن نادي باريس سان جيرمان، المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية منذ يونيو 2011، يتمتع بميزة غير عادلة في السوق بالنسبة للاعبين والمدربين.

وأوضحت الرابطة، أنها تقدمت بشكوى ضد باريس سان جيرمان لتلقيه إعانات أجنبية من دولة قطر "مما سمح له بتحسين وضعه التنافسي، مما أحدث تشوهات كبيرة في العديد من الأسواق الوطنية والأوروبية".

وكانت المفوضية الأوروبية، أقرت في يناير الماضي، لوائح جديدة تتعلق بالإعانات الأجنبية الممنوحة للشركات داخل الاتحاد الأوروبي.

وتمنح القواعد الجديدة، المفوضية الأوروبية، سلطة التحقيق في المساهمات المالية الممنوحة من دول خارج الاتحاد الأوروبي للشركات التي تشارك في نشاط اقتصادي في الاتحاد الأوروبي، ومعالجة آثارها المشوهة، إذا لزم الأمر.

المصدر: أ ب