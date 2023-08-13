السفارة الأمريكية في السعودية تعلق على تتويج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية

تفاعلت السفارة الأمريكية في السعودية، مع تتويج نادي النصر السعودي بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال (البطولة العربية للأندية) على حساب مواطنه الهلال، أمس السبت.

وتغلب النصر في المباراة النهائية على غريمه التقليدي الهلال 2-1 بعد التمديد، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

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وفرض قائد نادي النصر، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفي فريقه.

وقال الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في السعودية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "تهانينا للنصر والهلال على المباراة الرائعة التي جرت الليلة الماضية، حيث استمرت الإثارة حتى الدقيقة الأخيرة".

تهانينا لـ #النصر و #الهلال على المباراة الرائعة التي جرت الليلة الماضية، حيث استمرت الإثارة حتى الدقيقة الأخيرة، وكانت أفضل مباراة كرة قدم شاهدناها منذ نهائي كأس العالم! مبروك لـ @AlNassrFC فوزه بـ #كأس_الملك_سلمان_للأندية ! 🏆💛 https://t.co/otpokiClUc — U.S. Embassy Riyadh (@USAinKSA) August 13, 2023

وأضاف: "كانت أفضل مباراة كرة قدم شاهدناها منذ نهائي كأس العالم (في قطر بين الأرجنتين وفرنسا )!، مبروك للنصر فوزه بكأس الملك سلمان للأندية".

يذكر أن هذا اللقب هو الأول للنصر في تاريخ مشاركاته في البطولة العربية بمختلف مسمياتها، كما أن هذا اللقب هو الأول أيضا لرونالدو منذ انضمامه للفريق السعودي في يناير الماضي.

المصدر: RT