صلاح على موعد مع تسجيل رقم غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي في لقاء تشيلسي

سيكون المصري محمد صلاح، على موعد مع كتابة تاريخ جديد في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما يواجه فريقه ليفربول، نادي تشيلسي، اليوم الأحد، في قمة المرحلة الافتتاحية للمسابقة.

وتنطلق أحداث المباراة المرتقبة، في تمام الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب "ستامفورد بريدج"، معقل نادي تشيلسي.

ويتطلع صلاح في مباراة اليوم، لتحقيق رقم قياسي جديد، من خلال هز شباك فريقه السابق تشيلسي.

وسبق للنجم المصري أن هز الشباك في الجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، في جميع المواسم الستة التي قضاها في ليفربول، وإذا تمكن من إحراز هدف واحد على الأقل في لقاء اليوم، فسيكون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتمكن من هز الشباك خلال المباراة الافتتاحية لفريقه في سبعة مواسم متتالية.

ودأب صلاح على التسجيل في اللقاءات الافتتاحية لليفربول في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه للفريق في صيف العام 2017 قادما من روما الإيطالي.

ويأمل صلاح أيضا في الانفراد بصدارة قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي، إذ سجل الفرعون المصري ثمانية أهداف حتى الآن، متساويا مع الثلاثي المعتزل آلان شيرار، وواين روني، وفرانك لامبارد.

📊 Mohamed Salah has scored eight goals in the first round of Premier League fixtures so far in his career – a joint-record also held by Alan Shearer, Wayne Rooney and Frank Lampard. [lfc]



Score on Sunday, and Mo will hold yet another record 🇪🇬👑 pic.twitter.com/Wp3tMSJxj4 — Anfield Watch (@AnfieldWatch) August 10, 2023

ولكن مهمة صلاح في تحقيق هذين الرقمين القياسيين، لن تكون سهلة، وذلك بالنظر لتاريخ المواجهات الأخيرة بين ليفربول وتشيلسي.

فقد انتهت المواجهات الأربع الأخيرة بين الناديين في جميع المسابقات بالتعادل السلبي.

وفي حال انتهاء مباراة اليوم أيضا بالتعادل السلبي، فسيكون هذا رقما قياسيا إنجليزيا، حيث لم تنته أي مباراة بين فريقين إنجليزيين بدون أهداف في خمس مناسبات على التوالي.

المصدر:talksport