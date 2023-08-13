شاهد.. اشتباك بالأيدي بين نجمي النصر والهلال عقب نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية

نشبت مشاجرة بين مدافع الهلال، الدولي السعودي علي البليهي، وجناح نادي النصر، البرازيلي تاليسكا، في أعقاب مواجهة فريقيهما أمس السبت في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وانتهت المواجهة بفوز النصر بنتيجة 2-1 ليتوج بلقبه الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية بمختلف مسمياتها.

علي البليهي يشتبك مع تاليسكا خلال محاولته غرز علم النصر في منتصف الملعب#النصر_الهلال#الديربيpic.twitter.com/nQ5SirWFaN — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) August 12, 2023

وعقب المباراة، حمل تاليسكا علم فريقه النصر، وحاول غرزه في منتصف الملعب، ولكن البليهي، منعه من القيام بذلك ليشتبكا بالأيدي.

تعامل البليهي مع حذاء تاليسكا 😅!

pic.twitter.com/w9Hti3Wcj7 — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 12, 2023

وتدخل لاعبو الفريقين في المشاجرة، وعمل بعضهم على فض الاشتباك.

المصدر: RT