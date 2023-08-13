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شاهد.. اشتباك بالأيدي بين نجمي النصر والهلال عقب نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية

الرياضة

شاهد.. اشتباك بالأيدي بين نجمي النصر والهلال عقب نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية
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نشبت مشاجرة بين مدافع الهلال، الدولي السعودي علي البليهي، وجناح نادي النصر، البرازيلي تاليسكا، في أعقاب مواجهة فريقيهما أمس السبت في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وانتهت المواجهة بفوز النصر بنتيجة 2-1 ليتوج بلقبه الأول في تاريخ مشاركاته بالبطولة العربية بمختلف مسمياتها.

وعقب المباراة، حمل تاليسكا علم فريقه النصر، وحاول غرزه في منتصف الملعب، ولكن البليهي، منعه من القيام بذلك ليشتبكا بالأيدي.

وتدخل لاعبو الفريقين في المشاجرة، وعمل بعضهم على فض الاشتباك.

المصدر: RT

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