الدوري الإسباني.. بيلينغهام يضع أولى بصماته ويقود ريال مدريد للفوز على بلباو

وضع الوافد الجديد الدولي الإنجليزي جود بيلينغهام، بصمته الأولى مع ريال مدريد، وقاده للفوز على مضيفه أتلتيك بلباو، بهدفين دون رد، اليوم السبت، في الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني.

وافتتح البرازيلي رودريغو أول أهداف ريال مدريد في الموسم الجديد بالدوري في شباك بلباو، في الدقيقة 28 بتسديدة قوية استقرت على يمين الحارس، ثم سجل بيلينغهام، الذي انضم للريال هذا الصيف قادما من بوروسيا دورتموند في صفقة ضخمة بلغت 103 ملايين يورو، الهدف الثاني في الدقيقة 36، من تسديدة رائعة.

رودريغو يسجل .. ريال مدريد 1-0 على بلباو ⚪️🔥 pic.twitter.com/B18SHv1lsk — news world (@Ibr_710) August 12, 2023

جوووووووول بيلينجهام والتانى 🔥🔥🔥 اول أهدافه مع الميرنجى

اتلتيك بلباو 2.0 ريال مدريد pic.twitter.com/fNJDBIFcu6 — Hany Mo (@Hanymo24) August 12, 2023

وهذا هو أول هدف يسجله الدولي الإنجليزي في مباراة رسمية مع الريال.

وبشكل عام، قدم بيلينغهام أداء جيدا في لقاء اليوم، ليساهم في فوز الريال وحصده أول ثلاث نقاط في بداية مشواره لاستعادة لقب الدوري الإسباني من الغريم برشلونة.

المصدر: RT