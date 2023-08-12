شاهد.. نجم الهلال يهز شباك النصر ويحتفل على طريقة رونالدو والأخير يرد عليه

احتفل مهاجم الهلال، ميشيل ديلغادو، على طريقة الاحتفال الشهيرة لقائد النصر، كريستيانو رونالدو، وذلك عندما سجل هدفا لفريقه في شباك النصر في المباراة المقامة الآن في نهائي كأس العرب.

وسجل ديلغادو، هدفا رائعا من ضربة رأسية في الدقيقة 51، ثم احتفل على طريقة رونالدو، من خلال الركض قليلا ثم القفز وفتح يديه والصراخ بأعلى صوته "SIII".

لا يوجد الا دون واحد بالملعب

الدون ميشيل ديلغادو 💙 pic.twitter.com/pDbkD6JY10 — ريكو (@R0o08) August 12, 2023

قوووووووووووووول اول لـ الهلال

ميشيل ديلغادو

51#النصر_الهلالpic.twitter.com/58tXwLIoiZ — Premium Football ® (@pfLIVE1) August 12, 2023

ورد رونالدو على هدف ديلغادو، بتسجيله هدف التعادل للنصر قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

هدف رونالدو على الهلال 🔥 pic.twitter.com/4C2ADwpdAO — Gorgeous (@gorgeous4ew) August 12, 2023

وبعد مرور 80 دقيقة تشير النتيجة للتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

المصدر:RT