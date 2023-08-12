 
مباشر

شاهد.. نجم الهلال يهز شباك النصر ويحتفل على طريقة رونالدو والأخير يرد عليه

الرياضة

شاهد.. نجم الهلال يهز شباك النصر ويحتفل على طريقة رونالدو والأخير يرد عليه
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vulm

احتفل مهاجم الهلال، ميشيل ديلغادو، على طريقة الاحتفال الشهيرة لقائد النصر، كريستيانو رونالدو، وذلك عندما سجل هدفا لفريقه في شباك النصر في المباراة المقامة الآن في نهائي كأس العرب.

وسجل ديلغادو، هدفا رائعا من ضربة رأسية في الدقيقة 51، ثم احتفل على طريقة رونالدو، من خلال الركض قليلا ثم القفز وفتح يديه والصراخ بأعلى صوته "SIII".

ورد رونالدو على هدف ديلغادو، بتسجيله هدف التعادل للنصر قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

وبعد مرور 80 دقيقة تشير النتيجة للتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

المصدر:RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا