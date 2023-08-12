شاهد.. نجم الهلال يهز شباك النصر ويحتفل على طريقة رونالدو والأخير يرد عليه
احتفل مهاجم الهلال، ميشيل ديلغادو، على طريقة الاحتفال الشهيرة لقائد النصر، كريستيانو رونالدو، وذلك عندما سجل هدفا لفريقه في شباك النصر في المباراة المقامة الآن في نهائي كأس العرب.
وسجل ديلغادو، هدفا رائعا من ضربة رأسية في الدقيقة 51، ثم احتفل على طريقة رونالدو، من خلال الركض قليلا ثم القفز وفتح يديه والصراخ بأعلى صوته "SIII".
لا يوجد الا دون واحد بالملعب— ريكو (@R0o08) August 12, 2023
الدون ميشيل ديلغادو 💙 pic.twitter.com/pDbkD6JY10
قوووووووووووووول اول لـ الهلال— Premium Football ® (@pfLIVE1) August 12, 2023
ميشيل ديلغادو
51#النصر_الهلالpic.twitter.com/58tXwLIoiZ
ورد رونالدو على هدف ديلغادو، بتسجيله هدف التعادل للنصر قبل نهاية المباراة بربع ساعة.
هدف رونالدو على الهلال 🔥 pic.twitter.com/4C2ADwpdAO— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 12, 2023
وبعد مرور 80 دقيقة تشير النتيجة للتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.
المصدر:RT