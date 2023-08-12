الدوري الإنجليزي.. بداية إيجابية لأرسنال أمام نوتنغهام فوريست

نسج أرسنال وصيف الموسم الماضي على منوال مانشستر سيتي حامل اللقب، فاستهل موسمه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بنتيجة إيجابية، إثر فوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست 2-1، اليوم السبت.

وضمن أرسنال، الطامح لإحراز لقبه الأول في الدوري خلال عقدين، النتيجة بشكل كبير في الشوط الأول، بهدفين مبكرين لإدي نكيتياه في الدقيقة 26، وبوكايو ساكا بتسديدة يسارية لولبية من موقعه المفضل على الجهة اليمنى (32)، في مباراة عاد فيها إلى صفوف أرسنال قلب الدفاع الفرنسي وليام صليبا، بعد إصابته بظهره في مارس الماضي.

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وقلص البديل النيجيري تايوو أوونيي الفارق في الدقيقة 82، بيد أن أرسنال حافظ على النقاط الثلاث، على غرار مان سيتي الفائز أمس الجمعة في افتتاح الدوري على أرض بيرنلي 3-0، بينها هدفان لمهاجمه الفتاك النرويجي إرلينغ هالاند.

وتعرض أرسنال لصفعة مطلع الشوط الثاني، مع إصابة ظهيره الأيسر الجديد الهولندي يوريين تيمبر بقدمه اليمنى دون أي احتكاك مع الخصم.

وتأخر انطلاق المباراة لمدة نصف ساعة، بعد مشكلات في برنامج التذاكر الالكترونية ترك عشرات الآلاف من المتفرجين غير قادرين على الجلوس في مقاعدهم في الوقت المحدد للمباراة (11:30 بتوقيت غرينيتش).

المصدر: وكالات