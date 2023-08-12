التشكيلة الأساسية لموقعة النصر والهلال في نهائي البطولة العربية للأندية

أعلن مدرب النصر السعودي، البرتغالي لويس كاسترو، تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة الهلال مساء اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف في نهائي البطولة العربية للأندية.

وقرر المدرب البرتغالي الدفع بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس، عبد الإله العمري، علي لاجامي، سلطان الغنام.

الوسط: عبد الله الخيبري، بروزوفيتش، فوفانا، ماني، تاليسكا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

في المقابل، اختار مدرب الهلال، البرتغالي الآخر جورجي جيسوس، الدخول بنفس التشكيلة التي خاضت لقاء الشباب في نصف النهائي (3-1) باستثناء تعويض الحارس عبد الله المعيوف الموقوف لحصوله على البطاقة الحمراء، بالحارس محمد العويس.

وجاءت تشكيلة الهلال لمواجهة النصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد العويس

الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، كوليبالي، سعود عبد الحميد.

الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، محمد كنو، سالم الدوسري، ميشال.

الهجوم: مالكوم.

المصدر: RT