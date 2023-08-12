مونديال السيدات.. إنجلترا تهزم كولومبيا وتضرب موعدا مع أستراليا في نصف النهائي

حجز منتخب إنجلترا، بطل أوروبا، مقعده في نصف نهائي كأس العالم للسيدات في كرة القدم، بفوزه على كولومبيا 2-1، اليوم السبت في سيدني.

وكان منتخب كولومبيا سباقا لافتتاح باب التسجيل عن طريق اللاعبة ليسي سانتوس هيريرا بعد مجهود فردي رائع في الدقيقة 44، قبل أن تدرك لورين هيمب هدف التعادل لإنجلترا، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

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وفي الشوط الثاني، سجلت أليسيا روسو الهدف الثاني في الدقيقة 63، لتمنح إنجلترا الفوز وبطاقة العبور لنصف نهائي المونديال.

وضربت إنجلترا موعدا في المربع الذهبي مع المضيفة أستراليا التي أطاحت بفرنسا في ربع النهائي بالفوز عليها بركلات الترجيح 7-6، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

المصدر:RT