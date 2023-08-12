تأجيل انطلاق مباراة أرسنال ونوتينغهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

تأجل انطلاق لقاء أرسنال الافتتاحي في الدوري الإنجليزي ضد نوتينغهام لـ30 دقيقة، بسبب مشكلة في الأبواب بملعب الإمارات والتي تركت آلاف المشجعين غير قادرين على الدخول في الوقت المحدد.

وكان من المقرر انطلاق المباراة ظهر اليوم السبت في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينيتش) ولكن تم تأجيلها بسبب مشكلة واضحة في نظام التذاكر الرقمية الجديد لنادي أرسنال.

🚨 Le coup d’envoi d’Arsenal-Nottingham Forest est retardé d’une demi-heure. ❌



Un soucis de billetterie bloque les supporters Gunners à l’extérieur de l’Emirates Stadium.



📸 @CanalplusFootpic.twitter.com/ueYSo5CmKC — BeFootball (@_BeFootball) August 12, 2023

وأظهرت لقطات تلفزيونية آلاف المشجعين وهم ينتظرون خارج ملعب الإمارات قبل 10 دقائق من انطلاق المباراة، مع حشد ضئيل داخل الملعب الذي يتسع لنحو 60 ألف مشجع.

وبعد فترة وجيزة، تم فتح الأبواب الدوارة وبدا الملعب ممتلئا بحلول الوقت الذي بدأت فيه المباراة في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينيتش).

المصدر: أ ب