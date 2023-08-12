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تأجيل انطلاق مباراة أرسنال ونوتينغهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

الرياضة

تأجيل انطلاق مباراة أرسنال ونوتينغهام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي
AP
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تأجل انطلاق لقاء أرسنال الافتتاحي في الدوري الإنجليزي ضد نوتينغهام لـ30 دقيقة، بسبب مشكلة في الأبواب بملعب الإمارات والتي تركت آلاف المشجعين غير قادرين على الدخول في الوقت المحدد.

وكان من المقرر انطلاق المباراة ظهر اليوم السبت في الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي (11:30 بتوقيت غرينيتش) ولكن تم تأجيلها بسبب مشكلة واضحة في نظام التذاكر الرقمية الجديد لنادي أرسنال.

وأظهرت لقطات تلفزيونية آلاف المشجعين وهم ينتظرون خارج ملعب الإمارات قبل 10 دقائق من انطلاق المباراة، مع حشد ضئيل داخل الملعب الذي يتسع لنحو 60 ألف مشجع.

وبعد فترة وجيزة، تم فتح الأبواب الدوارة وبدا الملعب ممتلئا بحلول الوقت الذي بدأت فيه المباراة في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي (12:00 بتوقيت غرينيتش).

المصدر: أ ب 

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