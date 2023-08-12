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مونديال السيدات.. أستراليا تطيح بفرنسا وتبلغ نصف النهائي للمرة الأولى

الرياضة

مونديال السيدات.. أستراليا تطيح بفرنسا وتبلغ نصف النهائي للمرة الأولى
AP
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بلغت أستراليا المضيفة نصف نهائي مونديال السيدات للمرة الأولى في تاريخها، بفوزها على فرنسا بركلات الترجيح 7-6، بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف، يوم السبت.

وأهدرت الفرنسيات أربع ركلات ترجيحية مقابل ثلاث لأستراليا.

وسجلت كورتني فاين الركلة الأخيرة، لتبقي على حلم الأستراليات بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخهن وعلى أرضهن.

وتحقق الفوز الأسترالي رغم بقاء نجمته الأولى سامانتا كير على مقاعد البدلاء عند صافرة البداية، إذ دخلت القائدة مطلع الشوط الثاني وسجلت ركلتها الترجيحية لاحقا.

وتلاقي أستراليا في نصف النهائي الفائز بين إنجلترا وكولومبيا، في مباراة تقام لاحقا في سيدني.

وكانت إسبانيا أول المتأهلين إلى نصف النهائي، بفوزها أمس الجمعة على هولندا 2-1 بعد التمديد، وتلاقي السويد التي واصلت نتائجها الرائعة وأطاحت باليابان بطلة 2011 بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات

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