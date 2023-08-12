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ميسي يواصل التهديف ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات (فيديو)

الرياضة

ميسي يواصل التهديف ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات (فيديو)
AP
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قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأمريكي لاكتساح مواطنه شارلوت برباعية دون رد، وبلوغ نصف نهائي كأس الدوريات، يوم السبت.

وأحرز الفنزويلي جوزيف ماريتينز، هدف التقدم لإنتر في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ثم أضاف الفنلندي روبير تايلور، الهدف لثاني بحلول الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني، سجل إنتر هدفين آخرين، عن طريق مدافع شارلوت، الفرنسي أديلسون مالاندا، بالخطأ في مرماه (78)، وميسي قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

ومنذ انضمامه للفريق الأمريكي هذا الصيف، سجل ميسي ثمانية أهداف في خمس مباريات، ليتصدر ترتيب هدافي كأس الدوريات.

ويواجه إنتر ميامي في نصف النهائي، الفائز من مواجهة دور الثمانية التي تجمع لاحقا بين فيلادلفيا يونيون الأمريكي وكيريتارو المكسيكي.

المصدر: RT

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