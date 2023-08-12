ميسي يواصل التهديف ويقود إنتر ميامي إلى نصف نهائي كأس الدوريات (فيديو)

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، فريقه إنتر ميامي الأمريكي لاكتساح مواطنه شارلوت برباعية دون رد، وبلوغ نصف نهائي كأس الدوريات، يوم السبت.

وأحرز الفنزويلي جوزيف ماريتينز، هدف التقدم لإنتر في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، ثم أضاف الفنلندي روبير تايلور، الهدف لثاني بحلول الدقيقة 32.

LIONEL MESSI ENCOOOOORE BUTEUR !!! 🐐🩷🖤



C’est simple, depuis qu’il est à l’Inter Miami, il a marqué à tous les matches. 😭



🎥 @MLS



pic.twitter.com/Nf6No6VWJq — Actu Foot (@ActuFoot_) August 12, 2023

وفي الشوط الثاني، سجل إنتر هدفين آخرين، عن طريق مدافع شارلوت، الفرنسي أديلسون مالاندا، بالخطأ في مرماه (78)، وميسي قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

Messi does it again 🔥🔥

5 games straight✅

8 goals✅



Campana to Messi for our fourth 👏#MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023

ومنذ انضمامه للفريق الأمريكي هذا الصيف، سجل ميسي ثمانية أهداف في خمس مباريات، ليتصدر ترتيب هدافي كأس الدوريات.

ويواجه إنتر ميامي في نصف النهائي، الفائز من مواجهة دور الثمانية التي تجمع لاحقا بين فيلادلفيا يونيون الأمريكي وكيريتارو المكسيكي.

المصدر: RT