هالاند يقود مان سيتي للفوز على بيرنلي والمغربي الزعروري يطرد بعد دقائق من دخوله

بدأ مانشستر سيتي رحلته للدفاع عن لقبه بأفضل طريقة، بفوزه على بيرنلي 3-0 الجمعة في افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بفضل ثنائية للنرويجي إرلينغ هالاند.

وكشر مان سيتي عن أنيابه باكرا وافتتح التسجيل بعد ثلاث دقائق وخمس ثوان فقط عبر هداف الموسم الماضي هالاند، الذي تلقف الكرة مباشرة في الشباك بعد تمريرة رأسية من الإسباني رودري إثر عرضية من البلجيكي كيفن دي بروين.

وبات هالاند بذلك صاحب أسرع هدف افتتاحي لموسم جديد منذ الفرنسي بول بوغبا لصالح مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي موسم 2018-2019 بعد دقيقتين و23 ثانية وفق شبكة "أوبتا" للإحصاءات.

وتعرض فريق المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا لصفعة كبيرة بإصابة نجم "السيتي" كيفن دي بروين، ما اضطر البلجيكي لترك مكانه للوافد الجديد الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش (23).

وعجز بعدها رجال غوارديولا عن الوصول إلى الشباك رغم بعض المحاولات، وذلك حتى الدقيقة 36 حين أضاف هالاند الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة ارتطمت بالعارضة وتهادت في الشباك بعد تمريرة من الأرجنتيني خوليان ألفاريس.

ورغم سيطرة مان سيتي على معظم فترات الشوط الثاني، بقي هدفا هالاند الفاصل بين الفريقين حتى الدقيقة 75 حين أضاف رودري الهدف الثالث إثر ركلة حرة.

وأكمل بيرنلي اللقاء بعشرة لاعبين في الثواني الأخيرة بعد طرد البديل المغربي أنس الزعروري بسبب خطأ قاس على كايل ووكر.

المصدر: وكالات