في ظهوره الأول.. فيرمينو يحطم رقما تاريخيا للسوري عمر السومة في الدوري السعودي

دخل البرازيلي روبرتو فيرمينو، تاريخ الدوري السعودي للمحترفين من أوسع أبوابه، بعدما قاد فريقه أهلي جدة للفوز على الحزم 3-1، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الأولى من المسابقة.

وفي ظهوره الأول في الدوري السعودي، سجل فيرمينو ثلاثة أهداف "هاتريك" لفريقه في شباك الحزم في الدقائق 7 و10 و72.

- هدف روبيرتو فيرمينو لصالح الأهلي السعودي في مرمى الحزم 1-0 .pic.twitter.com/6fN5Us1Yr2 — 👑🇧🇷 أسـيـاد الـعـالـم 🇧🇷👑 (@Brazil_F9) August 11, 2023

الهدف الثاني للأهلي⚽️

الهداف البرازيلي يواصل التسجيل (فيرمينو)🤩🔥🔥🔥.



الأهلي 2 × 0 الحزم



#الأهلي_الحزم#دوري_روشنpic.twitter.com/nc4ETkd9Ii — الدوري السعودي 🇸🇦🔥 (@ali_homod13) August 11, 2023

الدوري السعودي : الاهلي 3 - 1 الحزم | هدف فيرمينو هاااتريك



pic.twitter.com/EmEwCAp8H0 — اهداف الدوري السعودي (@ggo_l2) August 11, 2023

وتمكن فيرمينو من إحراز ثلاثيته خلال أول 72 دقيقة، ليصبح أسرع لاعب بتاريخ الدوري السعودي للمحترفين يسجل ثلاثة أهداف في أول ظهور له، محطما رقم المهاجم الأهلاوي السابق، السوري عمر السومة الذي سجل "الهاتريك" خلال 88 دقيقة في مواجهة هجر عام 2014.

وبفوزه على الحزم، تحصل الأهلي الصاعد في الموسم المنصرم إلى دوري الأضواء، على أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم.

المصدر: وكالات