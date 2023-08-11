الدوري الروسي.. أورال ينتزع فوزا ثمينا من سبارتاك في افتتاح الجولة الرابعة

انتزع فريق أورال يكاترينبورغ، فوزا ثمينا وصعبا على حساب ضيفه سبارتاك موسكو بنتيجة 3-2، يوم الجمعة، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وأحرز ثلاثية أورال كل من دانييل ميشكيتش، وأندريه إيغوريتشيف، وإيريك بيكفالفي، في الدقائق 45، و90، و94، بينما سجل هدفي سبارتاك، ثيو بونغوندا، وألكسندر سوبوليف في الدقيقتين 53، و81.

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وبهذا الفوز، رفع أورال رصيده إلى عشر نقاط وارتقى إلى صدارة ترتيب الدوري الروسي مؤقتا، بينما تجمد رصيد سبارتاك عند تسع نقاط في المركز الثالث.

المصدر: sport24