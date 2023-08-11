بعد انطلاق المباراة بدقائق.. ثنائية محرز وفيرمينو تمنح الأهلي التقدم بهدفين أمام الحزم (فيديو)
تقدم نادي الأهلي بهدفين مبكرين على مضيفه الحزم، في مباراة تجمعهما الآن، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن السعودي لكرة القدم.
وسجل المهاجم البرازيلي فيرمينو هدف الأهلي الأول عند الدقيقة السادسة برأسية رائعة.
🎥 فيرمينو يسجل أول أهداف دوري روشن السعودي و يتقدم للأهلي 🔥🟢⚪️— Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) August 11, 2023
1-0#الاهلي_الحزم#كورة_بريك
pic.twitter.com/gBdN45n8yP
🎥 فيرمينو يسجل أول أهداف دوري روشن السعودي و يتقدم للأهلي 🔥🟢⚪️— Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) August 11, 2023
1-0#الاهلي_الحزم#كورة_بريك
pic.twitter.com/gBdN45n8yP
وعاد فيرمينو بعد أربع دقائق، ليسجل الهدف الثاني بعدما استفاد من تمريرة على طبق من ذهب من زميله الجزائري رياض محرز.
الهدف الثاني للأهلي⚽️— الدوري السعودي 🇸🇦🔥 (@ali_homod13) August 11, 2023
الهداف البرازيلي يواصل التسجيل (فيرمينو)🤩🔥🔥🔥.
الأهلي 2 × 0 الحزم
#الأهلي_الحزم#دوري_روشنpic.twitter.com/nc4ETkd9Ii
هدف فيرمينو الثاني و فرحة المعلق البرازيلي , فيرمينو يعمل انفجار كروي في ملعب عبدالله الفيصل , و فرحه لجماهير alviverde " الاخضر و الابيض "— 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) August 11, 2023
Firmino
pic.twitter.com/3yjfNZMa38
وهذه المباراة الرسمية الأولى لفيرمينو ومحرز منذ انضمامهما للأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وانضم فيرمينو من ليفربول بينما التحق محرز بالفريق السعودي قادما من مانشستر سيتي.
المصدر: RT