بعد انطلاق المباراة بدقائق.. ثنائية محرز وفيرمينو تمنح الأهلي التقدم بهدفين أمام الحزم (فيديو)

تقدم نادي الأهلي بهدفين مبكرين على مضيفه الحزم، في مباراة تجمعهما الآن، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي فيرمينو هدف الأهلي الأول عند الدقيقة السادسة برأسية رائعة.

🎥 فيرمينو يسجل أول أهداف دوري روشن السعودي و يتقدم للأهلي 🔥🟢⚪️

1-0#الاهلي_الحزم#كورة_بريك

pic.twitter.com/gBdN45n8yP — Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) August 11, 2023

🎥 فيرمينو يسجل أول أهداف دوري روشن السعودي و يتقدم للأهلي 🔥🟢⚪️

1-0#الاهلي_الحزم#كورة_بريك

pic.twitter.com/gBdN45n8yP — Koora Break | كورة بريك (@Koora_Break) August 11, 2023

وعاد فيرمينو بعد أربع دقائق، ليسجل الهدف الثاني بعدما استفاد من تمريرة على طبق من ذهب من زميله الجزائري رياض محرز.

الهدف الثاني للأهلي⚽️

الهداف البرازيلي يواصل التسجيل (فيرمينو)🤩🔥🔥🔥.



الأهلي 2 × 0 الحزم



#الأهلي_الحزم#دوري_روشنpic.twitter.com/nc4ETkd9Ii — الدوري السعودي 🇸🇦🔥 (@ali_homod13) August 11, 2023

هدف فيرمينو الثاني و فرحة المعلق البرازيلي , فيرمينو يعمل انفجار كروي في ملعب عبدالله الفيصل , و فرحه لجماهير alviverde " الاخضر و الابيض "



Firmino

pic.twitter.com/3yjfNZMa38 — 🇧🇷 ViVA SPORT 🇧🇷 (@ViVA__SPORT) August 11, 2023

وهذه المباراة الرسمية الأولى لفيرمينو ومحرز منذ انضمامهما للأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم فيرمينو من ليفربول بينما التحق محرز بالفريق السعودي قادما من مانشستر سيتي.

المصدر: RT