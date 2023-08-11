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بعد انطلاق المباراة بدقائق.. ثنائية محرز وفيرمينو تمنح الأهلي التقدم بهدفين أمام الحزم (فيديو)

الرياضة

بعد انطلاق المباراة بدقائق.. ثنائية محرز وفيرمينو تمنح الأهلي التقدم بهدفين أمام الحزم (فيديو)
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تقدم نادي الأهلي بهدفين مبكرين على مضيفه الحزم، في مباراة تجمعهما الآن، في افتتاح الجولة الأولى من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وسجل المهاجم البرازيلي فيرمينو هدف الأهلي الأول عند الدقيقة السادسة برأسية رائعة.

وعاد فيرمينو بعد أربع دقائق، ليسجل الهدف الثاني بعدما استفاد من تمريرة على طبق من ذهب من زميله الجزائري رياض محرز.

وهذه المباراة الرسمية الأولى لفيرمينو ومحرز منذ انضمامهما للأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانضم فيرمينو من ليفربول بينما التحق محرز بالفريق السعودي قادما من مانشستر سيتي.

المصدر: RT

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