نادي الخليج السعودي يوقع مع نجم الأهلي المصري

كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، اليوم الجمعة، أن مهاجم الأهلي المصري، محمد شريف، وقع على عقود انضمامه لنادي الخليج السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر مقربة من المهاجم الدولي المصري، أن صاحب الـ27 عاما قد أتم الاتفاق بالفعل مع نادي الخليج ووقع على العقود.

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ولم يذكر التقرير ما إذا كانت الصفقة بيعا نهائيا أم إعارة.

وشارك شريف مع الأهلي في الموسم الماضي في 46 مباراة سجل خلالها 14 هدفا.

ويستهل نادي الخليج مشواره في الموسم الجديد من دوري "روشن" السعودي بمواجهة نظيره الفيحاء مساء يوم غد السبت.

المصدر: صحيفة اليوم السعودية