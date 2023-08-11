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في بيان رسمي.. سان جيرمان يكشف سبب غياب نيمار عن التدريبات عشية انطلاق الدوري

الرياضة

في بيان رسمي.. سان جيرمان يكشف سبب غياب نيمار عن التدريبات عشية انطلاق الدوري
Globallookpress
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كشف نادي باريس سان جيرمان، سبب غياب نجمه البرازيلي نيمار عن التدريبات الجماعية للفريق عشية انطلاق منافسات الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال باريس سان جيرمان في بيان نشره على موقعه قبل مواجهة لوريان المقررة غدا السبت في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي: "نيمار جونيور يتعافى من متلازمة فيروسية".

وأضاف أن النجم البرازيلي يتدرب في الصالة الرياضية للفريق.

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تقرير: نيمار خارج أسوار باريس سان جيرمان
تقرير: نيمار خارج أسوار باريس سان جيرمان

ويواجه باريس سان جيرمان حالة عدم يقين بشأن مستقبل نيمار، وانتشرت مؤخرا أنباء على نطاق واسع، أشارت إلى أن النجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما أبلغ إدارة الفريق الباريسي هذا الأسبوع بأنه يريد الرحيل.

وتشير تقارير إلى أن وجهة نيمار المفضلة المتوقعة هي العودة إلى برشلونة.

المصدر: psg.fr

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