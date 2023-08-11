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محاولة لإفساد الصفقة.. توتنهام يعرقل سفر كين إلى ميونخ

الرياضة

محاولة لإفساد الصفقة.. توتنهام يعرقل سفر كين إلى ميونخ
AFP
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منع توتنهام لاعبه هاري كين من السفر إلى ميونخ كما كان مقررا لرغبته في التفاوض مجددا مع بايرن بشأن بيع لاعبه.

وكان من المقرر أن يتوجه كين اليوم الجمعة إلى ميونخ ليخضع للفحص الطبي ويوقع مع بايرن ميونخ عقدا يستمر حتى 2027.

وبحسب منصة (Sky) الرقمية فإن كين يتواجد حاليا في منزل قرب المطار في انتظار حصوله على موافقة توتنهام على السفر.

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هاري كين إلى بايرن ميونخ
هاري كين إلى بايرن ميونخ

وبعدها أفرج توتنهام عن لاعبه أخيرا ليذهب إلى ألمانيا ليكمل انتقاله إلى بايرن طمحا في الحصول على بطولته الأولى.

وكانت تقارير صحفية، أكدت أمس الخميس أن بايرن ميونخ توصل لاتفاق مع توتنهام لضم كين مقابل مقابل 110 ملايين يورو، مما سيجعل اللاعب الإنجليزي الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري الألماني.

يذكر أن الدولي الإنجليزي ظهر في 435 مناسبة مع توتنهام بكل البطولات، ونجح في تسجيل 280 هدفا وصنع 64 دون أن يحصل على أي بطولة رسمية مع الفريق.

المصدر: "وكالات"

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