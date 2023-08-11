رفع دعوى قضائية بأكثر من مليار دولار ضد UFC

وافقت المحكمة على دعوى قضائية جماعية ضد اتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة، بحسب ما أفاد موقع Sportskeeda.

وفقا للمحامي إريك ماجراكن، تم رفع الدعوى في عام 2014، ولكن تمت الموافقة عليها رسميا فقط في 9 أغسطس 2023.

وجاء في الدعوى الجماعية أن UFC استخدمت أساليب غير قانونية للحصول على مركز مهيمن في سوق الفنون القتالية المختلطة (MMA).

AFP

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إذ اتهم المدعون الذين وصل عددهم إلى 1200 مقاتل، UFC بالاحتكار، وزعمت الدعوى أن UFC اشترت عن قصد المنافسين أثناء خفض أجور المقاتلين.

وفي حال فازوا في المحكمة، فسيكون بإمكان كل مقاتل المطالبة بنصيبه من التعويض، والذي يمكن أن يصل إلى 1.6 مليار دولار.

يذكر أن UFC أكبر منظمة لبطولة MMA منذ عام 1993، ويرأس المنظمة منذ عام 2001، الأمريكي دانا وايت.

المصدر: "لينتا.رو"