حارس مرمى ريال مدريد يدعم مشروع السعودية بطريقة خاصة

حرص البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، الذي يعاني من إصابة، على دعم أحد المشاريع السعودية رغم ما تتعرض له المملكة من انتقادات أوروبية على خلفية نهضتها الكروية.

وتلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية، بعد إعلان إصابة الحارس كورتوا، بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، والذي سيبقيه خارج الملعب خلال الأشهر المقبلة.

وقام البلجيكي بلفتة طيبة، إذ استغل غيابه عن مران فريقه، لزيارة معسكر أكاديمية "المحترف الرياضي" السعودية، المقام حاليا في مدريد، لدعم المواهب الشابة.

إقرأ المزيد

وجاءت هذه الخطوة رغم الهجوم لنهضة الكرة السعودية الجارية حاليا، في ظل نجاح دوري روشن في خطف عدد من النجوم من أوروبا كالبرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسيان كريم بنزيما، نجولو كانتي، والبرتغالي روبن نيفيش، والفرنسي إدوارد ميندي، والجزائري رياض محرز، والبرازيلي روبرتو فيرمينو وغيرهم.

وما زالت المفاوضات جارية حاليا لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، وغيره من النجوم الكبار في القارة العجوز.

المصدر: "وسائل إعلام"