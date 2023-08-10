نابولي ينهي الجدل بشأن انتقال نجمه أوسيمين إلى الهلال السعودي

علق رئيس نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، أوريليو دي لورينتيس، على الأنباء التي ربطت نجم فريقه، النيجيري فيكتور أوسيمين، بالانتقال للهلال السعودي أو إلى أي فريق آخر هذا الصيف.

وقدم الهلال خلال الأيام الماضية، عدة عروض إلى نابولي، تتراوح بين 120 و160 مليون يورو لشراء عقد أوسيمين، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

وأعلن دي لورينتيس في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت"، مساء اليوم الخميس، استمرار المهاجم النيجيري المتألق مع بطل إيطاليا، وعدم انتقاله إلى أي فريق آخر.

وقال رئيس نادي نابولي: "أوسيمين لديه عامان في عقده مع نابولي.. تربطنا علاقة احترام منذ اليوم الأول، والجميع مقتنع بضرورة مواصلة ذلك".

وشدد دي لورينتيس على أن نادي نابولي، لا يحتاج للبيع، لذلك اتخذ قرار بقاء أوسيمين مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى دون تجديد العقد، إلا إذا وصل عرض يرضي الجميع.

وتألق أوسيمين البالغ عمره 24 عاما، بشكل لافت مع نابولي في الموسم المنصرم، وقاده للفوز بلقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ 1990، بتسجيله 26 هدفا في 32 مباراة، وأنهى الموسم هدافا للمسابقة.

وسجل المهاجم النيجيري أيضا خمسة أهداف لنابولي في دوري أبطال أوروبا.

المصدر: goal