الأهلي السعودي يضرب بقوة مجددا ويبرم صفقته السادسة الكبيرة هذا الصيف

أعلن الأهلي السعودي، اليوم الخميس، تعاقده مع المدافع البرازيلي روجر إيبانيز قادما من روما الإيطالي.

وقال الأهلي عبر حسابه على موقع "تويتر": "أهلاوي الهوى، والهوية برازيلي".

وأوضح الأهلي أن إيبانيز وقع عقدا سيدافع بموجبه عن ألوان الفريق حتى نهاية موسم 2026/2027، دون الكشف عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام قدرتها بنحو 30 مليون يورو‭ .

وأصبح إيبانيز سادس صفقات النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بعد التعاقد مع النجم الإيفواري فرانك كيسييه، السنغالي إدوارد مندي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الجزائري رياض محرز، والفرنسي آلان سان ماكسيمان.

وكان إيبانيز، انضم لنادي روما في 2020، وخاض مع الفريق 149 مباراة سجل فيها 9 أهداف.

تجدر الإشارة إلى أن الأهلي سيواجه الحزم، غدا الجمعة، في افتتاح الدوري السعودي للمحترفين.

المصدر: RT