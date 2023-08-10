بينهم نجم عربي.. ريال مدريد يتابع 3 حراس لضمهم لتعويض كورتوا المصاب

يبدأ ريال مدريد الموسم الجديد بأسوأ طريقة ممكنة، بعد تعرض حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي في التدريبات، اليوم الخميس.

وسيخضع الحارس البلجيكي لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة.

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وتجبر الإصابة التي تعرض لها كورتوا، ريال مدريد، على الدخول لنافذة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل التعاقد مع حارس مرمى جديد، لتعويض غياب الحارس الأصلي.

ووفقا لتقرير نشرته شبكة "20minutos" الإسبانية، فإن النادي الملكي لديه قائمة أولية تتضمن ثلاثة حراس مرمى من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، يأتي على رأسهم المغربي الدولي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية.

وتبلغ قيمة بونو السوقية نحو 20 مليون يورو، ولا ويعارض إشبيلية بيعه هذا الصيف.

وأشارت "20minutos" إلى أن بونو يناسب ريال مدريد، لأنه يعرف الدوري الإسباني جيدا، ويتمتع بمستوى جيد.

ورجحت الشبكة أيضا توجه ريال مدريد للتعاقد مع الحارس الإسباني ديفيد دي خيا، بسبب وضعه الحالي.

وأصبح دي خيا بدون فريق منذ انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد في يونيو الماضي، حيث لم يتوصل الطرفان لاتفاق لتجديد ارتباطهما.

التعاقد مع دي خيا هي أمنية قديمة لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، الذي كان على وشك التوقيع معه في عام 2015 ، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة بسبب واقعة الفاكس الشهيرة (تأخر نادي مانشستر يونايتد في إرسال الوثائق اللازمة لريال مدريد لإتمام الصفقة قبل غلق سوق الانتقالات).

ويأتي ضمن المرشحين أيضا للانضمام لريال مدريد، الحارس الإسباني الآخر كيبا أريزابالاغا، حارس مرمى تشيلسي.

وارتبط كيبا بالرحيل عن تشيلسي بعد تعاقد الأخير هذا الصيف مع الحارس روبرت سانشيز، قادما من برايتون.

وفي الأيام الأخيرة، ترددت شائعات عن إمكانية انتقال كيبا إلى بايرن ميونخ مقابل 30 مليون يورو، لكن ريال مدريد قد يكون قادرا على ضم الحارس الإسباني في حال دخوله معركة التعاقد معه.

المصدر: "20minutos"