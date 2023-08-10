بنزيما يوجه رسالة لكورتوا بعد تعرضه لانتكاسة مع ريال مدريد

حرص مهاجم اتحاد جدة السعودي، الفرنسي كريم بنزيما على مساندة زميله السابق في ريال مدريد، الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا بعد تعرضه لانتكاسة مع الفريق الملكي.

وأعلن ريال مدريد في وقت سابق اليوم الخميس، تعرض كورتوا لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال التدريبات.

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وإذ لم يحدد النادي مدة غياب كورتوا، أشارت تقارير صحفية في إسبانيا إلى أن كورتوا قد يغيب عن معظم الموسم، إن لم يكن كله، وبالتالي من المرجح كثيرا غيابه عن كأس أوروبا 2024 في ألمانيا.

وسارع بنزيما المنتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى اتحاد جدة، لدعم زميله السابق، حيث نشر عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له تجمعه بكورتوا وأرفقها بتعليق "تشجع صديقي".

وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها كورتوا لإصابة قوية، على الرغم من تمزق الغضروف المفصلي الذي أبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر في عام 2015.

وكان كورتوا، انضم إلى ريال مدريد قادما من تشيلسي بعد كأس العالم 2018، وساعد النادي في الفوز بلقب الدوري الإسباني في مناسبتين ولقب دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

وفاز الحارس البلجيكي بجائزة "ياشين" لأفضل حارس في العالم الموسم المنصرم.

وسيتولى الأوكراني أندريه لونين، حراسة مرمى ريال مدريد بدلا من كورتوا، ومن المقرر أن يستهل الريال مشواره في الدوري الإسباني، بعد غد السبت، بمواجهة أتلتيك بلباو.

المصدر: RT