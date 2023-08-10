في مشهد غريب.. بيبي يحتفل على طريقة ميسي بعد طرده في نهائي السوبر البرتغالي (فيديو)

تفاجأت جماهير ملعب "بلدية أفيرو" بطريقة احتفال المدافع الدولي المخضرم بيبي بطرده من لقاء فريقه بورتو ضد غريمه بنفيكا، أمس الأربعاء، في نهائي كأس السوبر البرتغالي لكرة القدم.

وتعرض بيبي للطرد في الدقيقة 90، بعدما تدخل من الخلف بحق مدافع بنفيكا، ديفيد جوراسيك، وركله بركبته أثناء كرة مشتركة بينهما، ليقوم الحكم بمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه قائد بورتو.

Mais um vermelho perdoado, desta vez a Pepe. Era o segundo amarelo. Siga!!!! SÓ DÃO PORRADA!



ARBITRAGEM MEDROSA!!!! pic.twitter.com/KpeXfmflvW — Polvo das Antas - Em Defesa do SL Benfica (@moluscodasantas) August 9, 2023

وبعد طرده، واصل المدافع الدولي البرتغالي المخضرم (40 عاما) إثارة الجدل أثناء خروجه من الملعب، بعدما خلع قميصه ورفعه في وجه جماهير بنفيكا، ثم قبل شعار بورتو.

Pepe was sent off for this knee against a rival. After that, he showed his shirt to the stands as he walked out.



Benfica ended up defeating Porto to win the SuperCup. pic.twitter.com/tE5olsO6jP — Reyi (@Reinaldodcg9) August 10, 2023

احتفال بيبي الغريب، أعاد إلى الأذهان احتفال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأحد أهدافه الشهيرة بقميص برشلونة في شباك ريال مدريد في العام 2017.

After receiving a red card in the 90th minute of the Portuguese Super Cup final, Pepe took off his shirt and showed it to Benfica fans on his way off the pitch 😳 pic.twitter.com/aMjCIodJPd — ESPN FC (@ESPNFC) August 10, 2023

وحينها، سجل ميسي هدفا قاتلا في شباك ريال مدريد، ليمنح برشلونة الفوز بنتيجة 3-2، واحتفل "البرغوث" بهدفه بخلع قميصه ورفعه أمام مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو" الممتلئ بجماهير ريال مدريد.

Messi vient de mettre le même but qui a traumatisé le Réal Madrid lors d’une journée d’avril 2017. pic.twitter.com/e5i9RQeE3w — 𝑆ℎ𝑒́𝑟𝑖𝑛𝑒 𝐹𝐶𝐵🦋 (@elhajalisherine) August 7, 2023

From the Bernabéu against Real Madrid in 2017 to Toyota Stadium in Frisco, Texas in 2023.



Alba → Messi 🍷🍷 pic.twitter.com/bsQhKWkmFu — John Brennan (@brennanjp) August 7, 2023

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة بورتو وبنفيكا انتهت بخسارة رفاق بيبي بهدفين دون رد.

المصدر: goal + ESPN