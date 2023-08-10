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في مشهد غريب.. بيبي يحتفل على طريقة ميسي بعد طرده في نهائي السوبر البرتغالي (فيديو)

الرياضة

في مشهد غريب.. بيبي يحتفل على طريقة ميسي بعد طرده في نهائي السوبر البرتغالي (فيديو)
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تفاجأت جماهير ملعب "بلدية أفيرو" بطريقة احتفال المدافع الدولي المخضرم بيبي بطرده من لقاء فريقه بورتو ضد غريمه بنفيكا، أمس الأربعاء، في نهائي كأس السوبر البرتغالي لكرة القدم.

وتعرض بيبي للطرد في الدقيقة 90، بعدما تدخل من الخلف بحق مدافع بنفيكا، ديفيد جوراسيك، وركله بركبته أثناء كرة مشتركة بينهما، ليقوم الحكم بمراجعة اللقطة عبر تقنية الفيديو، ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه قائد بورتو.

وبعد طرده، واصل المدافع الدولي البرتغالي المخضرم (40 عاما) إثارة الجدل أثناء خروجه من الملعب، بعدما خلع قميصه ورفعه في وجه جماهير بنفيكا، ثم قبل شعار بورتو.

احتفال بيبي الغريب، أعاد إلى الأذهان احتفال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بأحد أهدافه الشهيرة بقميص برشلونة في شباك ريال مدريد في العام 2017.

وحينها، سجل ميسي هدفا قاتلا في شباك ريال مدريد، ليمنح برشلونة الفوز بنتيجة 3-2، واحتفل "البرغوث" بهدفه بخلع قميصه ورفعه أمام مدرجات ملعب "سانتياغو برنابيو" الممتلئ بجماهير ريال مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة بورتو وبنفيكا انتهت بخسارة رفاق بيبي بهدفين دون رد.

المصدر: goal + ESPN 

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