صدمة لجماهير إنتر ميامي.. تأجيل أول ظهور لميسي في الدوري الأمريكي

أعلن مسؤولو الدوري الأمريكي أن انطلاقة ليونيل ميسي في الدوري المحلي ستتأجل لبعض الوقت بسبب تأهل فريقه إنتر ميامي إلى دور الثمانية بكأس الدوري الأمريكي-المكسيكي.

وأعلن نادي إنتر ميامي رسميا عن تأجيل مباراته أمام شارلوت إف سي، والتي كانت ستقام يوم 20 أغسطس في الجولة 23 في الدوري المنتظم للمنطقة الشرقية ضمن منافسات موسم 2023 في الدوري الأمريكي.

وجاء في البيان الذي نشره إنتر ميامي عبر حسابه على موقع "تويتر": "تم تأجيل مباراتنا في الموسم المنتظم ضد شارلوت إف سي والتي كانت مقررة يوم 20 أغسطس إلى تاريخ لاحق بسبب التقدم في كأس الدوريات الأمريكية".

وأضاف: "التذاكر التي تم شراؤها من أجل المباراة التي كانت مقررة في 20 أغسطس سيتم استخدامها بصورة طبيعية في التاريخ الجديد الذي ستقام فيه المباراة".

August 20th MLS regular season match update ⚽️



Our regular season MLS match on August 20th against Charlotte FC has been postponed to a later date to be announced due to progression within the @leaguescup. Tickets originally purchased for the Aug. 20 MLS match will be honored… pic.twitter.com/fYjsF2T8wp — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 9, 2023

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كما قالت رابطة الدوري الأمريكي: "حتى الآن يبدو أن المباراة الأولى لميسي في الدوري ستكون أمام نيويورك رد بولز يوم 26 أغسطس".

وتمكن ميسي من تسجيل سبعة أهداف خلال أربع مباريات لكنها جميعا جاءت في بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023، التي تجمع بين أندية الدوريين الأمريكي والمكسيكي، ليصبح في المركز الرابع بين هدافي إنتر ميامي التاريخيين.

وسيواجه إنتر ميامي وشارلوت بعضهما البعض يوم الجمعة على ملعب "درايف بينك" في ميامي في ربع نهائي كأس الدوري، وسيخوض الفائز على الأقل، نصف النهائي ومباراة تحديد صاحب المركز الثالث، المقرر إجراؤها في 19 أغسطس الجاري.

ويتذيل إنتر ترتيب فرق القسم الشرقي برصيد 18 نقطة من 22 مباراة إذ حقق خمسة انتصارات فقط وخسر 14 مرة.

المصدر: "وكالات"