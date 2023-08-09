تصرف نبيل من رونالدو تجاه نجم نادي الشرطة العراقي (صورة)

حرص قائد النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، على مواساة نجم نادي الشرطة العراقي، فيصل جاسم، بوفاة والده، وذلك على هامش مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية.

وانتهت مباراة النصر والشرطة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، بفوز الفريق السعودي بهدف نظيف من توقيع رونالدو من ركلة جزاء.

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ووفقا للإعلامي الرياضي العراقي، علي نوري، فقد زار قائد النصر معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشرطة، قبيل مواجهة الفريقين في نصف نهائي البطولة العربية المقامة في السعودية.

كم كبير أنت يا رونالدو ،،



الدون لاعب #النصر يتوجه إلى مقر إقامة نادي #الشرطة لتقديم التعازي بوفاة والد اللاعب فيصل جاسم .. اخلاق العظماء.#النصر_الشرطة#الهلال_الشباب#كأس_الملك_سلمان_للانديةpic.twitter.com/FtTosvsFng — علي نوري (@Ali_nori2000) August 9, 2023

وكشف نوري في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، أن رونالدو حرص على تقديم التعازي، في وفاة والد فيصل جاسم، نجم النادي العراقي.

وأشاد الإعلامي الرياضي، بتصرف كريستيانو الرائع، معلقا بالقول: "كم أنت كبير يا رونالدو.. أخلاق العظماء".

وكانت رئاسة بعثة نادي الشرطة العراقي ولاعبو الفريق، قدموا التعازي لزميلهم فيصل جاسم الذي رفض مغادرة البعثة والعودة إلى البلاد بعد تلقيه نبأ وفاة والده الأحد الماضي.

المصدر: RT