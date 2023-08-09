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مباراتان قويتان الليلة في نصف نهائي كأس العرب للأندية

الرياضة

مباراتان قويتان الليلة في نصف نهائي كأس العرب للأندية
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وصلت الإثارة في كأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم "كأس الملك سلمان" إلى ذروتها، ببلوغ الدور نصف النهائي الحاسم للمسابقة المقامة في السعودية.

وبلغت ثلاثة أندية سعودية الدور نصف النهائي وهي النصر، والهلال، والشباب، فيما ظفر نادي الشرطة العراقي بالمقعد الرابع في المربع الذهبي.

وتقام مباراتا الدور نصف النهائي مساء اليوم الأربعاء، حيث
يلعب النصر ضد الشرطة في المباراة الأولى ويصطدم الهلال بمواطنه الشباب في اللقاء الثاني.

مواعيد مباريات الدور نصف النهائي حسب توقيت مكة:

 الشرطة # النصر - الساعة 18:00

الهلال # الشباب - 21:00

وسيقام نهائي كأس العرب للأندية البطلة السبت المقبل في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها.

المصدر: RT

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