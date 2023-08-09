قناة فرنسية شهيرة تبث مباريات الدوري السعودي

وقعت قناة +Canal الفرنسية الشهيرة مساء أمس الثلاثاء اتفاقا لنقل مباريات دوري روشن السعودي خلال الموسم الكروي الجديد، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقالت الصحيفة أن الاتفاقية المبرمة بين القناة والدوري السعودي سارية لمدة موسمين، يستفيد من خلالها مشتركو القناة من متابعة بعض المباريات المهمة في الدوري السعودي، لاسيما الأندية التي ضمت نجوما عالمية، مثل الاتحاد والنصر والهلال والأهلي.

🚨 RMCSport will broadcast the Saudi Pro League this season in addition to DAZN and Canal+ 🤯 pic.twitter.com/Sv8SAl1oa8 — TCR. (@TeamCRonaldo) August 8, 2023

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وحسب "ليكيب" فإن القناة تعلن كل يوم خميس لمشتركيها عن عدد المباريات التي سيتم بثها في كل جولة من الدوري السعودي.

وأشار التقرير إلى أن انتقال عدد من نجوم الكرة العالميين إلى أندية الدوري السعودي، مثل الفرنسيين كريم بنزيما ونغولو كانتي والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز مؤخرا، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الموسم الماضي، جعل المشاهد من القارات الخمس يريد متابعة مباريات هؤلاء النجوم.

وختم التقرير بالحديث عن إقدام قناة "آر إم سي سبورت" الفرنسية الموسم الماضي على بث المباريات الأخيرة للبطولة السعودية، وذلك عقب انضمام رونالدو إلى النصر نهاية شهر ديسمبر الماضي.

يذكر أن عدد القنوات العالمية التي بثت بعض مباريات النصر السعودي عقب انضمام النجم البرتغالي إليه الموسم المنقضي، وصل إلى 37 قناة من مختلف القارات.

المصدر: "وسائل إعلام"