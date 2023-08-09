مهاجم الهلال السابق بافيتمبي يدافع عن السعودية: المال ليس سلاحها الوحيد!

رغم ابتعاده عن الدوري السعودي، دافع الفرنسي بافيتمبي غوميز مهاجم الهلال السابق عن السعودية بعد الهجوم الذي تتعرض له من قبل بعض الأصوات الأوروبية بسبب انتقالات اللاعبين.

ونجح دوري روشن في ضم أسماء نجوم عالميين نشطوا في الدوريات الأوروبية مؤخرا، بداية من كريستيانو رونالدو للنصر في الشتاء الماضي، وفي الصيف استقدام كريم بنزيما، ونجولو كانتي للاتحاد، ساديو ماني للنصر، روبرتو فيرمينو، وإدوارد ميندي للأهلي، خاليدو كوليبالي للهلال وغيرهم.

هذه الانتقالات، دفعت البعض لمناشدة الاتحاد الدولي "فيفا"، للتدخل لإنقاذ أوروبا من الصحوة السعودية، لكن كعادته خرج الفرنسي للدفاع عن المملكة، كما يفعل في مختلف المناسبات.

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وقال غوميز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "المال مهم بالطبع، لكن ملاعب السعودية كانت تمتلئ بالجماهير قبل وصول رونالدو وبنزيما وماني وكانتي، السعودية لديها وسائل مجنونة، لكنها بلد كرة قدم حقيقي، وأظهرت ذلك بفوزها أمام الأرجنتين في كأس العالم قطر 2022، وهذا النجاح ساهم في الإسراع من عملية التطور".

وأضاف: "مسؤولو السعودية أذكياء هم يريدون المزيد من الاستثمارات لنجاح رؤيتهم، يتحركون بذكاء، ويحضرون مدربين ومديرين فنيين رائعين، فطموحهم بناء فرق قادرة على المنافسة في كأس العالم للأندية في المستقبل، وبالفعل وصل الهلال لنهائي مونديال 2023 قبل أن يخسر أمام ريال مدريد".

وختم "الأسد الفرنسي": "اتصل بي الكثير من اللاعبين والوكلاء لمعرفة معلومات عن الدوري السعودي والأجواء في البلاد، واليوم لم يعد من الغريب أن يتحدث العالم عن الدوري السعودي، فالقادة هناك يتقنون استراتيجيتهم".

يذكر أن غوميز قضى 3 مواسم ونصف في السعودية، بقميص الهلال، قبل أن يرحل في شتاء 2022، إذ فسخ النادي عقده لقيد المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، لكن علاقته بالجماهير والمسؤولين لم تتأثر بهذه الخطوة.

المصدر: "وسائل إعلام"