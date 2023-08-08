احتاج لـ10 دقائق.. البديل جمال يساهم في ثلاثة أهداف ويقود برشلونة لقلب الطاولة على توتنهام (فيديو)

قاد النجم الصاعد لمين جمال، فريقه برشلونة لقلب الطاولة على توتنهام الإنجليزي (4-2) والتتويج بكأس خوان غامبر الودية لكرة القدم، في مباراة جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء في برشلونة.

وتقدم برشلونة مبكرا في الدقيقة الثالثة، بهدف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعدما استفاد من تمريرة البرازيلي رافينيا، لكن الفريق الكتالوني الذي دفع مدربه تشافي بالفريق الأساسي، قدم عرضا سيئا للغاية في الشوط الأول، وتلقى هدفين من أوليفر سكيب في الدقيقتين 24 و36.

🙌⚽ Robert Lewandowski n'a mis que 3 minutes pour ouvrir son compteur-buts dans le nouveau Stade du Barça. Machine. #BarçaTottenham (1-0) pic.twitter.com/hrLWetP7MR — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 8, 2023

وظل برشلونة متأخرا بنتيجة 1-2 حتى الدقيقة 81، حيث دخل البديل جمال، الإسباني الجنسية وصاحب الأصول المغربية، ليقلب الطاولة على الفريق الإنجليزي بعدما أسهمت مهاراته العالية في إهداء زملائه ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق تقريبا.

🙌⚽ Robert Lewandowski n'a mis que 3 minutes pour ouvrir son compteur-buts dans le nouveau Stade du Barça. Machine. #BarçaTottenham (1-0) pic.twitter.com/hrLWetP7MR — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) August 8, 2023

ومرر جمال صاحب الـ16 عاما، كرة بمهارة عالية إلى فيران توريس، الذي وضع الكرة في الشباك (81)، ثم قام جمال بعمل فردي رائع ومرر إلى توريس ومنه إلى أنسو فاتي، الذي سجل هدف التقدم لأصحاب الأرض (3-2)، قبل أن يمر جمال عبر لاعب من توتنهام بطريقة سحرية، ويمرر كرة إلى لوبيز، ومنه إلى المغربي الدولي عبد الصمد الزلزولي، الذي سجل الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وكانت هذه المباراة التي نظمت بمناسبة الكأس الثامنة والخمسين لمؤسس نادي برشلونة، خوان غامبر، التحضيرية الأخيرة للفريق قبل انطلاق البطولة الإسبانية نهاية الأسبوع الحالي، التي يستهلها النادي الكتالوني على أرض خيتافي يوم الأحد.

المصدر: وكالات