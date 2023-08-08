أول تعليق لنجمة منتخب إنجلترا بعد تعمدها إيذاء منافستها النيجيرية في مونديال السيدات

قدمت لاعبة منتخب إنجلترا، لورين جيمس، اعتذارها لنظيرتها النيجيرية، ميشال ألوزي، بعد أن تعمدت إيذاءها خلال مواجهة منتخبيهما، أمس الاثنين، في ثمن نهائي كأس العالم للسيدات 2023.

وأظهرت لقطات مصورة تعمد لورين إيذاء ألوزي في الدقيقة 84، عندما سقطت الأخيرة على أرض الملعب بعد احتكاك مع نظيرتها الإنجليزية.

Lauren James is sent off after stamping on Michelle Alozie 😬 pic.twitter.com/GstZPvBKea — B/R Football (@brfootball) August 7, 2023

ورصدت الكاميرات لورين وهي تدوس بشكل متعمد على ظهر ألوزي.

وعادت حكم المباراة لتقنية "الفار" لمراجعة هذه الحالة، قبل أن تُشهر البطاقة الحمراء بوجه اللاعبة الإنجليزية.

وكتبت ألوزي بعد المباراة عبر حسابها في منصة "إكس": "هذه اللعبة، هي لعبة شغف وعواطف، لا يمكن التغلب عليها في لحظات. كل الاحترام لورين جيمس".

All my love and respect to you. I am sorry for what happened.



Also, for our England fans and my team-mates, playing with and for you is my greatest honour and I promise to learn from my experience. https://t.co/Vi4hBIewiS — Lauren James (@laurenjamess22) August 8, 2023

وردت لورين جيمس، وهي شقيقة ريس جيمس نجم تشيلسي، على تغريدة اللاعبة النيجيرية وكتبت: "كل حبي واحترامي لك، أنا آسفة لما حدث".

وأضافت: "آسفة أيضا بالنسبة لمشجعينا في إنجلترا، وزملائي في الفريق، فإن اللعب معكم ومن أجلكم هو أعظم شرف لي، وأعدكم بالتعلم من تجربتي".

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب إنجلترا تمكن من تجاوز نظيره النيجيري بركلات الترجيح (4-2)، بعد تعادلهما سلبا في الوقتين الأصلي والإضافي، حيث بلغ ربع نهائي كأس العالم للسيدات المقامة في نيوزيلندا وأستراليا.

المصدر: RT