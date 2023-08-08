تطور جديد في مستقبل نيمار مع باريس.. الهلال السعودي يستعد للتعاقد معه

كشفت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن نادي الهلال السعودي يخطط لإرسال وفد إلى باريس من أجل التفاوض على ضم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان.

وأكدت الشبكة أن دا سيلفا جونيور، والد ووكيل نيمار، قد ينكر أي رغبة لنجله بالرحيل، لكن الفريق الباريسي سيكون مستعدا لبيعه حال حصوله على عرض جيد، لاسيما من الدوري الإنجليزي الممتاز أو برشلونة أو السعودية.

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◉ Al-Hilal veut envoyer une délégation afin de rencontrer le père de Neymar pour négocier.https://t.co/2AyyyCLFnGpic.twitter.com/Wnyy7RaKYt — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 8, 2023

وأوضحت الشبكة أن "هذا الثلاثاء، يمكننا أن نكشف أن الهلال مهتم جدا بالنجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عاما، كما يريد السعوديون إرسال وفد للقاء والد اللاعب للتفاوض".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت في وقت سابق إلى أن نيمار قد أخبر إدارة باريس سان جيرمان، برغبته في الرحيل، حيث يريد العودة إلى برشلونة أكثر من أي شيء آخر، وفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية.

من جهته، نفى والد نيمار لاحقا هذه الشائعات، حيث أكد أنه "لا صحة" لأنباء طلب نجله الانتقال من النادي الباريسي، متهما صحيفة "ليكيب" الفرنسية التي نشرت الخبر بأنها "تنشر أخبارا كاذبة".

وكان نيمار انضم لباريس سان جيرمان في صيف العام 2017 قادما من برشلونة، حيث يرتبط مع النادي الباريسي بعقد حتى صيف 2025، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

المصدر:footmercato