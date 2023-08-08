أول تعليق لرينارد بعد قيادته فرنسا للفوز على المغرب والتأهل لربع نهائي مونديال السيدات

بدا المدرب هيرفي رينارد واثقا من قدرات منتخبه فرنسا، بعد الفوز على المغرب برباعية دون رد في ثمن نهائي مونديال السيدات والتأهل لربع النهائي لمواجهة مستضيف البطولة منتخب أستراليا.

وقال رينارد، الذي سبق له الإشراف على تدريب منتخب المغرب للرجال وشارك معه في مونديال روسيا 2018: "لقد أنجزنا هدفنا (بعد الفوز على المغرب). دائما ما تطلب المزيد لكن الأمور جيدة. الآن نستطيع التفكير بالمباراة المقبلة ضد أستراليا".

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وتابع: "لقد عادلنا نتيجتنا في النسخة الأخيرة قبل أربع سنوات (وصلت فرنسا لربع النهائي في مونديال 2019)، لكن هدفنا أن نحقق نتيجة أفضل من عام 2011 (عندما احتلت فرنسا المركز الرابع)".

وأكمل المدرب الفرنسي: "نحن نعرف ما يتعين علينا القيام به. لدينا القدرة على القيام بذلك، ونعلم أنها (مواجهة أستراليا) ستكون مباراة صعبة على المنتخبين".

ومن المقرر أن تقام مواجهة فرنسا وأستراليا في الدور ربع النهائي السبت المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي، كان قد حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بوصوله لثمن نهائي مونديال السيدات، بعد تأهله في دور المجموعات على حساب ألمانيا بطلة العالم مرتين، وذلك في مشاركة المغرب الأولى في النهائيات.

المصدر: Dailysports