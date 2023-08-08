توتنهام يتعاقد مع الهولندي فان دي فين

تعاقد توتنهام الإنجليزي مع المدافع الهولندي، ميكي فان دي فين، من نادي فولفسبورغ الألماني، بعقد لمدة ستة مواسم، مثلما أعلن عنه النادي اللندني، اليوم الثلاثاء.

وقدرت تقارير إنجليزية قيمة الصفقة بـ40 مليون يورو مع إمكانية أن تصل إلى 50 مليون مع المكافآت.

We are delighted to announce the signing of Micky van de Ven ✍️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2023

وبدأ فان دي فين مسيرته في نادي فولندام الهولندي قبل الانتقال إلى فولفسبورغ عام 2021.

وبات فان دي فين خامس صفقة لتوتنهام استعدادا للموسم الجديد بعد جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، وآشلي فيليبس (بلاكبيرن)، والإيطالي غولييلمو فيكاريو (إمبولي الإيطالي)، والإسرائيلي مانور سولومون (شاختيور دونيتسك).

ويستهل توتنهام مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة برنتفورد خارج ملعبه الأحد المقبل.

المصدر: أ ف ب