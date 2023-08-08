"لهيب العلا".. السعودية تستضيف سباقا عالميا للقدرة والتحمل

تستضيف مدينة العلا السعودية، في 26 أغسطس الجاري، لأول مرة سباق "لهيب العلا"، وهو سباق مميّز للقدرة والتحمل يماثل النوع نفسه من سباقات التحمل العالمية.

ويختبر سباق الجري الفريد من نوعه قدرة العدائين المشاركين من المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم على تحمل المجهود البدني الشديد في درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف.

لأول مرة، وتحت حرارة الشمس..#العلا تستضيف سباق "لهيب العلا" للقدرة والتحمل، حيث يختبر قدرة الجري للمشاركين العدائين من مختلف دول العالم، وفي درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 42 درجة مئوية.



- pic.twitter.com/qdRGXsysKA — أخبار السعودية (@SaudiNews50) August 8, 2023

ويَعد السباق بتوفير تجربة لا مثيل لها في تحد يعد الأصعب حتى الآن في منطقة الخليج العربي حيث تمتد مسارات سباق التحمل وسط تضاريس العلا الصحراوية ومعالمها الطبيعية الخلابة وأوديتها المهيبة، حيث سيشارك عداؤون من جميع أنحاء العالم في درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 42 درجة مئوية.

وتتاح المشاركة في السباق للرجال والنساء من جميع مستويات اللياقة البدنية مع خيارات متنوعة لمسافات تمتد إلى 5 أو 10 أو 21 أو 42 كيلومترا، بما سيختبر قدراتهم البدنية إلى أقصى الحدود.

وستنطلق الإثارة في منطقة الحِجر التاريخية، أول موقع سعودي مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، للعدائين المشاركين في سباقات 5 و10 و21 كيلومترا.

أما المشاركون في مسار 42 كيلومترا الأصعب، فتبدأ رحلتهم في قلب وادي عشار من أمام قاعة مرايا، المبني المميز الذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل الآن، مع فرصة للفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمتها 110 آلاف ريال سعودي (30 ألف دولار أمريكي).

المصدر: سبق