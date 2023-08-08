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مقتل مشجع في أعمال شغب عشية لقاء أيك أثينا ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا

الرياضة

مقتل مشجع في أعمال شغب عشية لقاء أيك أثينا ودينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا
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قتل مشجع يوناني طعنا في أثينا أمس الاثنين خلال شجار بين مشجعي أيك أثينا ودينامو زغرب الكرواتي، ما دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى تأجيل المباراة المقررة الثلاثاء.

ووقع الشجار بين مشجعي الفريقين عشية اللقاء بينهما في ذهاب الدور التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا في أثينا.

وأعلنت الشرطة اليونانية عن توقيف 96 شخصا حتى الآن، كاشفة أن المشجع البالغ من العمر 22 عاما نُقل من الملعب في الضواحي إلى مستشفى في أثينا حيث توفي.

وتابعت "وقع حادث خطير خارج استاد نيا فيلاديلفيا. قتل شاب يوناني طعنا ونقل ستة جرحى إلى المستشفى".

وأصيب ثمانية اشخاص على الأقل من بينهم ثلاثة من مشجعي أيك وخمسة كروات، ومن بين الجرحى قاصر نقل إلى المستشفى بعد إصابته بحجر في رأسه بحسب القناة التلفزيونية العامة "إي أر تي".

وقالت وكالة الأنباء اليونانية، إن تحقيقا قد بدأ وأن الموقوفين سيمثلون أمام المدعي العام اليوم الثلاثاء.

وعلى خلفية هذه الأحداث، اتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قرارا بتأجيل اللقاء، قائلا في بيانه إن "يويفا يستنكر.. الحوادث المروعة.. وينتظر إلقاء القبض على المسؤولين عن هذا العمل الرهيب وتقديمهم للعدالة".

وأشار الاتحاد القاري إلى أنه يبحث مع الناديين إعادة تحديد موعد المباراة ليكون الجمعة 18 أو السبت 19 أغسطس.

وأبقى "اليويفا" على موعد مباراة الإياب المقررة في زغرب في 15 أغسطس، وكذلك على حظر سفر مشجعي الفريق الزائر الذي كان مطبقا أصلا في مباراة الثلاثاء.

ويبلغ الفائز من لقاء أيك أثينا ودينامو زغرب الدور الفاصل المؤهل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال.

المصدر: أ ف ب

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