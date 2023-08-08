"الحارس الساحر".. حارس أرجنتيني يمارس خدعا جديدة في ركلات الترجيح (فيديو)

استخدم حارس مرمى نادي تيغريس أونال المكسيكي سلسلة جديدة من الحيل قبل ركلات الترجيح خلال مباراة فريقه أمام فانكوفر وايتكابس الكندي في دور الـ32 من بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023.

وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل بهدف لكل منهما، احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد المتأهل منهما إلى ربع نهائي البطولة التي تقام بين الأندية في دوريات كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وخلال ركلات الترجيح، بدأ الحارس الأرجنتيني ناهويل غوميز محاولات لتشتيت لاعبي وايتكابس بالقيام بحركات تمثيل صامت كوميدية، لكنها لم تنجح في خداع لاعب الفريق الكندي.

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IMPRESSION IN PENALTY SHOOTOUT. 😂😂😂



Nahuel Guzmán’s Tigres 🐯 defeated the Vancouver Whitecaps in the shootout to advance in the Leagues Cup. Can’t wait until he tries this against Messi.

pic.twitter.com/xf0Owvdlf2 — Men in Blazers (@MenInBlazers) August 5, 2023

وقبل التسديدة الرابعة من فانكوفر وايتكابس، استأذن الحارس من الحكم لعدة ثوان، مما أثار حيرة اللاعبين والجمهور، حيث انحنى الحارس ووضع يديه على فمه، مع ارتداء قفازيه.

بعدها، بدأ غوميز في إخراج خيط طويل من فمه، واستمر في ذلك حتى خرج الخيط الملون كله من "جسده"، بعد ذلك، شوهد الحارس وهو يمسك بطنه عدة مرات قبل أن يستعد في النهاية لمواجهة ركلة الترجيح.

🧞‍♂️ No trates de entender el Nahuelismo, solo disfrútalo. pic.twitter.com/OLChhwt2jI — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) August 5, 2023

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لكن هذه المرة الخطة نجحت بالفعل في تشتيت رانكو فيسيلينوفيتش لاعب فانكوفر، حيث سدد كرة ضعيفة تجاه يسار المرمى، ولم يواجه الحارس الأرجنتيني صعوبة في التصدي لها.

ويتقاطع طريق تيغريس أونال مع طريق نادي إنتر ميامي ونجمه ليونيل ميسي في بطولة كأس الدوريات الأمريكية 2023، حيث يمكن أن يتواجه الفريقان إذا ما بلغا نصف النهائي.

المصدر: "وسائل إعلام"