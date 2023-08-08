شاهد.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول في ودية دارمشتات

قاد النجم المصري محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي لتحقيق الفوز على نظيره دارمشتات الألماني بنتيجة 3-1 في المباراة الودية التي جمعتهما الاثنين، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

وافتتح صلاح التهديف في المباراة بالدقيقة الخامسة بعد ركلة ركنية من المجري دومينيك سوبوسلاي.

وفي الدقيقة الثامنة، صنع محمد صلاح الهدف الثاني بعدما استغل خطأ دفاعي فادح من الخصم، ومرر الكرة إلى جوتا، الذي سجل ثاني أهداف الريدز.

وقلص دارمشتات الفارق بتسجيل اللاعب هونساك، في الدقيقة 10، بعد استغلاله لمساحات دفاعية فارغة من ليفربول، وخروج أليسون بيكر عن مرماه.

وتمكن لويس دياز من تسجيل الهدف الثالث لكتيبة يورجن كلوب، في الدقيقة 60 بطريقة سحرية حيث سدد الكرة بالكعب، بعد تمريرة من الوافد الجديد دومينيك سوبوسلاي.

إقرأ المزيد

وخاض فريق الريدز آخر مواجهاته الودية، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، حيث يبدأ فريق حمر الميرسيسايد مشواره في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الجديد.

من المقرر أن يبدأ ليفربول مشواره في الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإنجليزي 2023-2024 بمواجهة تشيلسي، على ملعب "ستامفورد بريدج" في الجولة الأولى في 13 أغسطس.

المصدر: "RT+ وكالات"