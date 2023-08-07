بكلمة بالعامية المصرية.. أبو تريكة يدافع عن تعاقد الأندية السعودية مع نجوم كرة القدم (فيديو)

انتقد نجم الكرة المصرية ومحلل شبكة "بي إن سبورتس"، محمد أبو تريكة، وسائل الإعلام الإنجليزية بسبب الحملة الإعلامية التي تشنها على تعاقد الأندية السعودية مع نجوم كرة القدم.

وجاءت انتقادات أبو تريكة أثناء مشاركته في الأستوديو التحليلي لنهائي كأس الدرع الخيرية، الذي جمع أمس الأحد بين أرسنال ومانشستر سيتي.

واحتفى أبو تريكة بالصفقات التي تبرمها الأندية السعودية، متمنيا التوفيق للمملكة، قبل أن يؤكد وجود دول عربية قادرة على منافسة الدول الأوروبية في كرة القدم.

وطالب أبو تريكة وسائل الإعلام الإنجليزية بـ"الصمت والسكوت"، والتوقف عن الصراخ.

وقال نجم منتخب مصر ونادي الأهلي السابق عن تعاقدات الأندية السعودية: "مشروع كبير.. جلب نجوم.. أتمنى الاستمرارية والبداية كانت موفقة".

وتابع المحلل المصري قائلا: "وهناك دول عربية تستطيع منافسة الدول الأوروبية وتنافس دورياتها".

وأضاف أبو تريكة موجها حديثه لمنتقدي الصفقات السعودية في الدول الأوروبية: "فكلما علا الصراخ.. أنتم تدفعون أموالا وقد دفعتم (90 مليون يورو) في غفارديول (مدافع مانشستر سيتي الجديد) ومانشستر يونايتد أنفق أموالا أيضا.. الجميع صرف أموالا".

وأوضح أبو تريكة أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية في صناعة كرة القدم هو تطوير لمنتج وطني وحرص على إنجاحه، مستغربا من الهجمات الإعلامية عليها في هذا الصدد، ثم أشار بيده إلى علامة السكوت، مع كلمة "هسس".

محمد أبو تريكة 🗣️



💬"السعودية تقوم بعمل عظيم". pic.twitter.com/qfD5uJ5mIg — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) August 6, 2023

وهي الكلمة العامية ذات الدلالة الواضحة بإغلاق الفم والتوقف الفوري عن الحديث.

ويستقطب الدوري السعودي بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات في يناير الماضي، حيث التحق به الفرنسي، كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه، نغولو كانتي، والجزائري، رياض محرز، والبرتغالي، روبن نيفيش، وغيرهم.

المصدر: goal + وكالات