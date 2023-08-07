بعبارة واحدة.. ليفربول يحسم الجدل بشأن احتمال انتقال صلاح للدوري السعودي هذا الصيف

رد نادي ليفربول بطريقة خاصة على التقارير التي ربطت نجمه المصري، محمد صلاح، بالانتقال للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتبت صحيفة "الرياضية" السعودية، في وقت سابق اليوم الاثنين، أن نادي اتحاد جدة، بطل الدوري السعودي للموسم الفائت، قدم عرضا لليفربول قدره 52 مليون جنيه (60 مليون يورو)، بالإضافة إلى عقد لمدة عامين لصلاح مقابل 155 مليون جنيه (180 مليون يورو).

ورد حساب نادي ليفربول عبر منصة "إكس" على احتمال انتقال نجمه المصري للدوري السعودي، بنشر صور لصلاح في تدريبات النادي "الأحمر"، وأرفقها بتعليق: "الملك يستعد وهو يرتدي قميص فريقه المفضل".

الملك يستعد وهو يرتدي قميص فريقه المفضل ❤️ pic.twitter.com/VWP1wpDz7E — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) August 7, 2023

وفي السياق ذاته، قال رامي عباس، وكيل صلاح في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "محمد يبقى ملتزما مع ليفربول".

If we considered leaving LFC this year, we wouldn’t have renewed the contract last summer. Mohamed remains committed to LFC. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) August 7, 2023

وأضاف: "لو فكرنا في مغادرة ليفربول هذا العام، لم نكن لنجدد العقد الصيف الماضي".

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وجدد صلاح (31 عاما) عقده مع ليفربول لثلاث سنوات إضافية الصيف الماضي، حيث يستمر حتى 30 يونيو 2025.

ويستقطب الدوري السعودي بعض أكبر الأسماء في عالم كرة القدم منذ انضمام النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات في يناير الماضي، حيث التحق به الفرنسي، كريم بنزيما، أفضل لاعب في العالم للعام الماضي، ومواطنه، نغولو كانتي، والجزائري، رياض محرز، والبرتغالي، روبن نيفيش، وغيرهم.

وانتقل ثلاثة لاعبين بارزين من ليفربول إلى الدوري السعودي هذا الصيف، وهم القائد جوردان هندرسون، والبرازيلي فابينيو المنضمين إلى ناديي الاتفاق والاتحاد تواليا، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، المنتقل إلى الأهلي بعد انتهاء عقده مع "الحمر".

المصدر: RT