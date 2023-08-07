نادي الشرطة العراقي يعلن عن خبر حزين قبل مواجهة النصر السعودي في كأس الملك سلمان

سادت حالة من الحزن داخل معسكر الشرطة العراقي استعدادا لمواجهة النصر السعودي في نصف نهائي كأس الملك سلمان للأندية البطلة في السعودية، وذلك بعد إعلان وفاة والد المدافع فيصل جاسم.

وقدمت رئاسة بعثة نادي الشرطة العراقي ولاعبو الفريق، التعازي لزميلهم الذي رفض مغادرة البعثة والعودة إلى البلاد بعد تلقيه نبأ وفاة والده.

قررت بعثةُ نادي الشرطة إقامةَ مجلس عزاء على روح المرحوم والد اللاعب فيصل جاسم الذي انتقلَ إلى مثواه الأخير عصر أمس الأحد .



وضربَ اللاعب فيصل جاسم مثلاً كبيراً في الوفاء قلّما يجسده لاعب حينما اتخذَ قراراً بالبقاءِ مع البعثة رغم حالته النفسية السيئة وحزنه الشديد على رحيل والده . pic.twitter.com/v9jhkhpdWQ — Al-Shorta SC نادي الشرطة (@AlShortaSC_EN) August 7, 2023

وذكر بيان لإدارة نادي الشرطة اليوم الاثنين: "قررت بعثة نادي الشرطة إقامة مجلس عزاء على روح المرحوم، والد اللاعب فيصل جاسم، الذي انتقل إلى مثواه الأخير عصر أمس الأحد".

وأضاف: "ضرب اللاعب الغيور، فيصل جاسم، مثلا كبيرا في الوفاء باتخاذه قرارا بالبقاء مع البعثة رغم تلقيه نبأ وفاة والده والحالة النفسية التي يمر بها".

وأشاد البيان "بموقف أسرة اللاعب فيصل جاسم، التي رفضت عودته وإصرارها على بقائه مع الفريق".

وأشارت إدارة النادي العراقي إلى أن "اللجنة المنظمة للبطولة سمحت لفريق الشرطة برفع لافتة تعزية قبل انطلاق مباراة النصر الأربعاء".

ويواجه الشرطة العراقي يوم الأربعاء (بعد غد) النصر السعودي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك سلمان للأندية البطلة، وذلك بعدما أقصى السد القطري بالفوز عليه بنتيجة (4-2) في ربع النهائي.

المصدر: وكالات