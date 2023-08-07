موعد مباراة المغرب وفرنسا في ثمن نهائي مونديال السيدات

تتجه أنظار عشاق كرة القدم المغربية والعربية عامة، غدا الثلاثاء، إلى ملعب "هندمارش" في أديليد الأسترالية، الذي سيستضيف لقاء المغرب وفرنسا في ثمن نهائي مونديال السيدات.

ووسط الأجواء الأسترالية الباردة، إذ من المحتمل أن تنخفض الحرارة إلى أقل من عشر درجات خلال المباراة المقررة عند الساعة 11:00 صباحا بتوقيت غرينيتش،، سيكون الهواء في ملعب "هندمارش" دافئا بالذكريات المشتركة.

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وتسعى الفرنسيات إلى حجز مكان لهن في ربع نهائي مونديال السيدات، على حساب نظيراتهن المغربيات، ضمن مواجهة غير متكافئة لم تكن منتظرة أصلا.

ويحمل منتخب السيدات الفرنسي، الذي يضم في صفوفه ويندي رونار وأوجيني لو سومر، كل الضغط على كاهله أمام المنتخب المغربي الأقل تصنيفا في ثمن النهائي (المركز 72 بتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا").

وقالت لو سومر التي سجلت في فوز فرنسا على البرازيل (2-1): "نحن مرشحات، ولا نخفي ذلك. نلعب بطموح كبير، لكن هذا الأمر لم يتغير لأننا نواجه المغرب. نملك خبرة أكبر بكثير من المغرب، وعلينا الاستفادة من ذلك. موقف المرشح للفوز لن يفيدنا بشيء".

في المقابل، نجح المغرب في مشواره بالمسابقة، وهي أول نهائيات كأس عالم للسيدات يخوضها في تاريخه، مع إقصاء ألمانيا من المجموعة الثامنة، رغم الصفعة الكبيرة التي وجهها الـ"مانشافت" بالفوز على "لبؤات الأطلس" افتتاحا بسداسية نظيفة.

ومع منتخب يضم لاعبات محليات من نادي الجيش الملكي، النادي النسائي الرئيس في البلاد، ومزدوجات جنسية أُقنعن بالالتحاق مؤخرا، تتطلع سيدات المغرب للإطاحة بنظيراتهن الفرنسيات ومواصلة كتابة التاريخ في مونديال 2023.

المصدر: وكالات