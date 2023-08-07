"هذا التعديل يدمر لعبتنا".. فاران يهاجم الاتحاد الإنجليزي بعد تغيير قانون الوقت بدل الضائع

وجه مدافع مانشستر يونايتد، الفرنسي رافائيل فاران، انتقادات لاذعة لرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إثر التعديلات الجديدة التي أجريت على قانون احتساب الوقت بدل الضائع.

وينص التعديل الجديد، الذي سيطبق انطلاقا من الموسم الجديد 2023-2024، على احتساب كل ثانية مهدرة، ما سيجعل جل المباريات تمتد لقرابة 100 دقيقة أو أكثر.

وظهرت الطريقة الجديدة في احتساب الوقت بدل الضائع في مباريات كرة القدم، لأول مرة في بطولة كأس العالم "قطر 2022"، حيث كان يتم احتساب الوقت الذي يتم تضييعه عند احتفال اللاعبين بتسجيل الأهداف والتبديلات والإصابات وعند إشهار الحكم للبطاقات الصفراء والحمراء، وإضافته كوقت بدل ضائع.

وزاد متوسط وقت اللعب في المباريات بالفعل بشكل كبير في مونديال قطر بفضل تطبيق القانون الجديد في احتساب الوقت بدل الضائع، حيث شهدت العديد من المباريات وقتا إضافيا وصل لأكثر من 10 دقائق.

وقال فاران عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الاثنين، في تعليقه على تطبيق القانون الجديد في احتساب الوقت الضائع في الدوري الإنجليزي: "كانت لدينا اجتماعات الأسبوع الماضي مع الاتحاد الإنجليزي والحكام بشأن القوانين الجديدة".

We had a meeting last week with the FA. They recommended from the referees new decisions and rules.



From the managers and players, we have shared our concerns for many years now that there are too many games, the schedule is overcrowded, and it’s at a dangerous level for… — Raphaël Varane (@raphaelvarane) August 7, 2023

وأضاف: "بالنسبة للمدربين واللاعبين، أعربنا عن قلقنا لسنوات من العدد الكبير للمباريات والجدول المزدحم (للمباريات)، الذي وصل إلى مستوى خطير بالنظر إلى الحالة البدنية والذهنية للاعبين".

وتابع: "على الرغم من ملاحظتنا السابقة، أوصوا الآن للموسم المقبل بخوض مباريات أطول وبحدة أكبر وأن تقل المشاعر التي يعبر عنها اللاعبون. فقط نريد أن نكون في حالة جيدة في أرض الملعب لتقديم 100 بالمئة مما لدينا للنادي والجماهير، لماذا لا يتم الاستماع لآرائنا؟".

وأردف: "كلاعب أشعر بامتياز كبير للقيام بالعمل الذي أحبه بشكل يومي، لكن أشعر أن تلك التغييرات تدمر لعبتنا. نريد الوصول لأقصى مستوى ممكن، وأن نقدم مستوى مذهلا للجماهير للاحتفال كل أسبوع".

وأكمل الدولي الفرنسي السابق: "أعتقد أنه من المهم أننا كلاعبين ومدربين أن نسلط الضوء على تلك القضايا، لرغبتنا في حماية اللعبة التي نحبها، وأن نقدم أفضل ما لدينا للجماهير".

المصدر: metro