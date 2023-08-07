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السعوية.. توقيف 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم في عسير (فيديو)

الرياضة

السعوية.. توقيف 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم في عسير (فيديو)
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كشفت السلطات السعودية عن تفاصيل القبض على 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم في عسير.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط (5) أشخاص لاقتحامهم ملعـب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته بعد انتهائها.

وأشار إلى أن المعنيين قد أوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة.

ويذكر أن مشجعا اقتحم أرض ملعب المباراة التي جمعت فريقي "النصر" و"الرجاء المغربي".

المصدر: RT

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