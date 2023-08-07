السعوية.. توقيف 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم في عسير (فيديو)

كشفت السلطات السعودية عن تفاصيل القبض على 5 أشخاص اقتحموا ملعب مباراة كرة قدم في عسير.

وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأنه بالتنسيق مع وزارة الرياضة، تم ضبط (5) أشخاص لاقتحامهم ملعـب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته بعد انتهائها.

وأشار إلى أن المعنيين قد أوقفوا واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، ثم أحيلوا إلى النيابة العامة.



ويذكر أن مشجعا اقتحم أرض ملعب المباراة التي جمعت فريقي "النصر" و"الرجاء المغربي".

🎥 | شرطة منطقة عسير، بالتنسيق مع @gsaksa تضبط (5) أشخاص لاقتحامهم ملعب مباراة كرة قدم بدخول أرضيته بعد انتهائها وتحيلهم للنيابة العامة. pic.twitter.com/7rHVPw7gRJ — الأمن العام (@security_gov) August 7, 2023

المصدر: RT