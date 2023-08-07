جيك بول يصل إلى حلبة نزاله ضد دياز على ظهر دبابة (فيديو)
لم يكن فوز جيك بول على نيت دياز وحده الحدث الأبرز في النزال الذي جمعهما أمس الأحد وفق قوانين الملاكمة في دالاس، بل الطريقة التي دخل بها الملاكم الاستعراضي واليوتيوبر إلى الحلبة.
وقبل انطلاق النزال، ظهر اليوتيوبر الأمريكي الشهير وهو يتوجه إلى الحلبة لمواجهة مواطنه، دياز بطل الفنون القتالية المختلطة، على ظهر دبابة، في مشهد غريب.
SHOCK! Jake Paul drove up to the fight with Nate Diaz on his fucking TANK!!! 💀 😅— CRAZY GAMBLING™ (@CBalabol) August 6, 2023
This is the most striking advertising move in the history of mixed martial arts 😹#PaulDiaz#fights#sports#UFC#MMA#Boxing#fightvideos#fightingvideos#JakePaul#JakePaulvsDiaz#UFCNashvillepic.twitter.com/fYH1kFZTiL
Jake Paul and his team arriving on a tank ahead of the Nate Diaz fight.#JakePaul#PaulvsDiaz#PaulDiaz#JakePaulVsNateDiaz#NateDiaz#DAZN#PFL#Boxing#Diaz#Paul#Tankpic.twitter.com/IAT3BrJtCX— World Trending X (@WorldTrendingX) August 6, 2023
ونجح جيك بول في التغلب على نيت دياز بالنقاط، من خلال السيطرة على كل جولات القتال العشرة تقريبا، ليسجل فوزا واضحا ومستحقا بإجماع قضاة النزال.
#PaulDiazpic.twitter.com/SW1iAwO4ww— berkalog (@berkalog) August 6, 2023
وبعد الفوز، أبدى بول رغبته في مقاتلة دياز وفق قوانين فنون القتال المختلطة (MMA) بدلا من قوانين الملاكمة، وهو ما سارع دياز إلى قبوله على الفور.
المصدر: وكالات