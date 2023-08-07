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جيك بول يصل إلى حلبة نزاله ضد دياز على ظهر دبابة (فيديو)

الرياضة

جيك بول يصل إلى حلبة نزاله ضد دياز على ظهر دبابة (فيديو)
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لم يكن فوز جيك بول على نيت دياز وحده الحدث الأبرز في النزال الذي جمعهما أمس الأحد وفق قوانين الملاكمة في دالاس، بل الطريقة التي دخل بها الملاكم الاستعراضي واليوتيوبر إلى الحلبة.

وقبل انطلاق النزال، ظهر اليوتيوبر الأمريكي الشهير وهو يتوجه إلى الحلبة لمواجهة مواطنه، دياز بطل الفنون القتالية المختلطة، على ظهر دبابة، في مشهد غريب.

ونجح جيك بول في التغلب على نيت دياز بالنقاط، من خلال السيطرة على كل جولات القتال العشرة تقريبا، ليسجل فوزا واضحا ومستحقا بإجماع قضاة النزال.

وبعد الفوز، أبدى بول رغبته في مقاتلة دياز وفق قوانين فنون القتال المختلطة (MMA) بدلا من قوانين الملاكمة، وهو ما سارع دياز إلى قبوله على الفور.

المصدر: وكالات

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